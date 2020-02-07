Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В общей сложности к законопроекту были поданы 4018 поправок. По состоянию на сегодняшний день депутаты успели рассмотреть 216 из них.
Накануне были рассмотрены 184 правки.
Ранее парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию.
В законопроекте были учтены следующие основные правки:
– покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины и украинские компании, основанные украинцами;
– допуск иностранцев в качестве учредителей компаний может решаться только на референдуме;
– установлено ограничение не более 10 тысяч гектаров в одни руки;
– собственниками земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога. В течение двух лет они будут обязаны продать такие участки на аукционах;
– цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки.
- Накануне Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению законопроекта о запуске рынка земли.
- На утреннем заседании дважды происходила потасовка между народными депутатами от “Батькивщины” и “Слуги народа” – с участием Сергея Власенко и Артема Дмитрука.