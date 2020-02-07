Сегодня Верховная Рада Украины продолжила обсуждение во втором чтении законопроекта о рынке земли. Нардепы успели рассмотреть еще 32 правки и ни одну не приняли.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В общей сложности к законопроекту были поданы 4018 поправок. По состоянию на сегодняшний день депутаты успели рассмотреть 216 из них.

Накануне были рассмотрены 184 правки.

Ранее парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию.

В законопроекте были учтены следующие основные правки:

– покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины и украинские компании, основанные украинцами;

– допуск иностранцев в качестве учредителей компаний может решаться только на референдуме;

– установлено ограничение не более 10 тысяч гектаров в одни руки;

– собственниками земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога. В течение двух лет они будут обязаны продать такие участки на аукционах;

– цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки.