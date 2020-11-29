Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вероятность введения в Украине полного локдауна составляет 90%, а еще правительство готовит так называемый интеллектуальный локдаун.

Об этом Арахамия рассказал в эфире телеканала “Украина 24”.

“Вероятность полного локдауна – 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высокая. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет о некоем интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а такой… скорректированный на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт и так далее”, – заявил нардеп.

А еще Арахамия рассказал о возможном прекращении работы общественного транспорта перед новогодними праздниками.

“Давайте рассмотрим. Если мы сделаем локдаун условно завтра, то все предприятия работают, и мы в этом локдауне должны погасить общественный транспорт, например, киевское метро. В этом случае мы столкнемся с огромными трудностями по развозу людей, каким образом они доберутся до работы. Если это произойдет, например, 27 декабря, то в общем-то эта проблема (транспортная – ред.) снимается как таковая. С точки зрения последствий и неудобств для людей – конечно, это испортит новогодние праздники, но зато это не так сильно ударит по экономике”, – отметил народный депутат.