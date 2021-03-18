Об этом рассказывают #Буквы.

Так, во фракционном чате “Слуги народа” один из народных депутатов написал, что “недопустимо применять силу к парламентариям, от какой бы политической силы они не были”. А также указал на необходимость использования синонимических заменителей.

В ответ другой нардеп написал: “Кстати, очень правильно. Позиция фракции должна озвучивается и в тех случаях, когда убогие из “Голоса” называют всех нас “пятой колонной”. Или Юля (Тимошенко, – ред.) пугает грядущим судом”.

Глава фракции Давид Арахамия также ответил: “Можно говорить пророссийские бл*ди и не называть партию”.

У заместителя главы Верховной Рады Руслана Стефанчука спросили, можно ли так говорить.

Кто-то подкорректировал высказывание Арахамии: “Пророссийские представители древнейшие профессии. Так мы точно регламент не нарушим”.

Еще один участник чата подобрал свой синонимический ряд в отношении коллег из других фракций: “Курвы, лярвы можно”.

Эта же переписка и в телефоне “слуги” Николая Тищенко.

Фото: #Буквы