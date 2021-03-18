Об этом рассказывают #Буквы.
Так, во фракционном чате “Слуги народа” один из народных депутатов написал, что “недопустимо применять силу к парламентариям, от какой бы политической силы они не были”. А также указал на необходимость использования синонимических заменителей.
В ответ другой нардеп написал: “Кстати, очень правильно. Позиция фракции должна озвучивается и в тех случаях, когда убогие из “Голоса” называют всех нас “пятой колонной”. Или Юля (Тимошенко, – ред.) пугает грядущим судом”.
Глава фракции Давид Арахамия также ответил: “Можно говорить пророссийские бл*ди и не называть партию”.
У заместителя главы Верховной Рады Руслана Стефанчука спросили, можно ли так говорить.
Кто-то подкорректировал высказывание Арахамии: “Пророссийские представители древнейшие профессии. Так мы точно регламент не нарушим”.
Еще один участник чата подобрал свой синонимический ряд в отношении коллег из других фракций: “Курвы, лярвы можно”.
Эта же переписка и в телефоне “слуги” Николая Тищенко.
Фото: #Буквы
- Депутат правящего монобольшинства отправил заместителю главы Верховной Рады Руслану Стефанчуку анекдот об “Оппозиционной платформе – За життя”.