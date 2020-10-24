Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нашел на внешней части своего автомобиля неизвестный черный сверток. Устройство прикрепили под задним правым колесом.

Об этом Арахамия сообщил на своей Facebook-странице.

По словам политика, в 13:25 он приехал на работу, но в машине сработал датчик давления шин. Арахамия вышел из авто и осмотрел колеса. Под задним правым колесом глава “Слуги народа” обнаружил небольшой черный сверток.

На место инцидента немедленно приехали полицейские и бригада взрывотехников. По предварительным данным, к авто политика прикрепили устройство слежения.