Об этом Арахамия сообщил на своей Facebook-странице.
По словам политика, в 13:25 он приехал на работу, но в машине сработал датчик давления шин. Арахамия вышел из авто и осмотрел колеса. Под задним правым колесом глава “Слуги народа” обнаружил небольшой черный сверток.
На место инцидента немедленно приехали полицейские и бригада взрывотехников. По предварительным данным, к авто политика прикрепили устройство слежения.
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