Про це нардеп повідомив у Facebook.

“Мені підпалили машину, це п***ець”, — написав він.

Також нардеп оприлюднив фото пожежі та відео, на якому видно, як рятівники гасять автівку, яка горить.

Фото: Гео Лерос / Facebook

Фото: Гео Лерос / Facebook

Фото: Гео Лерос / Facebook

Фото: Гео Лерос / Facebook

Згодом нардеп повідомив, що свідки чули голосний вибух.

“Сумнівів вже немає, це був підпал. Хто б це не зробив, я вас знайду, ви рано радієте”, — заявив нардеп.

Зауважимо, у декларації за 2019 рік, яку подав нардеп, вказано, що він має у власності три автівки: BMW 220D (2014 р.в.), Ford Capri (1980) та AUDI R8 (2008).

Яку саме автівку нардепа було підпалено та за яких обставин це сталося, наразі невідомо.