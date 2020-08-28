Про це нардеп повідомив у Facebook.

“Мені підпалили машину, це п***ець”, — написав він.

Також нардеп оприлюднив фото пожежі та відео, на якому видно, як рятівники гасять автівку, яка горить.

Згодом нардеп повідомив, що свідки чули голосний вибух.

“Сумнівів вже немає, це був підпал. Хто б це не зробив, я вас знайду, ви рано радієте”, — заявив нардеп.

Зауважимо, у декларації за 2019 рік, яку подав нардеп, вказано, що він має у власності три автівки: BMW 220D (2014 р.в.), Ford Capri (1980) та AUDI R8 (2008).

Яку саме автівку нардепа було підпалено та за яких обставин це сталося, наразі невідомо.