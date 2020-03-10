Итальянский дизайнер Джорджио Армани пожертвовал 1,25 миллиона евро четырем больницам и Национальному агентству гражданской защиты, которые занимаются борьбой с коронавирусной инфекцией в стране.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что всего за две недели число зарегистрированных случаев в Италии выросло до 7 375 с 366 смертельными случаями, что привело к большой нагрузке на систему здравоохранения.

Руководитель регионального отделения реагирования на кризис в Ломбардии Антонио Пезенти подчеркнул, что система здравоохранения региона была “в шаге от коллапса”.

В связи с этим бренд Giorgio Armani передал 1,25 миллиона евро (1,43 млн долларов) трем миланским больницам и больнице Рима, а также Агентству гражданской защиты.

Напомним, правительство Италии приняло решение расширить карантин, ранее введенный в северных регионах, на всю страну.