Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.
Отмечается, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что авиакомпания “Икар” получила разрешение на осуществление регулярных рейсов между столицей Армении Ереваном и временно оккупированным Россией Симферополем.
“Каких-либо обсуждений с авиакомпаний не было, каких-либо заявок на рейсы не было. Так что, говорить об авиарейсах излишне”, – заявили в армянском комитете в ответ на запрос “Интерфакса”.
Также стало известно, что министерством транспорта России было направлено письмо в министерство иностранных дел России с просьбой изучить возможность открытия авиационных рейсов между Арменией и Крымом.
“Минтранс России направил письмо в МИД России с просьбой рассмотреть данный вопрос и в случае принятия положительного решения направить ноту в Армению”, – заявили в российском министерстве.
Напомним, что министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с очередным визитом президента РФ Владимира Путина на незаконно аннексированный полуостров.
- 8 января, президент России Владимир Путин находился с официальным визитом в Стамбуле.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Турция поднимет перед Россией вопрос деоккупации украинских территорий.