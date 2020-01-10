В Комитете гражданской авиации Армении опровергли планы открыть регулярное авиасообщение между Ереваном и Симферополем.

Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина”.

Отмечается, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что авиакомпания “Икар” получила разрешение на осуществление регулярных рейсов между столицей Армении Ереваном и временно оккупированным Россией Симферополем.

“Каких-либо обсуждений с авиакомпаний не было, каких-либо заявок на рейсы не было. Так что, говорить об авиарейсах излишне”, – заявили в армянском комитете в ответ на запрос “Интерфакса”.

Также стало известно, что министерством транспорта России было направлено письмо в министерство иностранных дел России с просьбой изучить возможность открытия авиационных рейсов между Арменией и Крымом.

“Минтранс России направил письмо в МИД России с просьбой рассмотреть данный вопрос и в случае принятия положительного решения направить ноту в Армению”, – заявили в российском министерстве.

Напомним, что министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с очередным визитом президента РФ Владимира Путина на незаконно аннексированный полуостров.