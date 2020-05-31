Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Новоприбывших встретили астронавты, уже работающие на МКС.
Как отметили в NASA, это впервые в истории человечества, когда астронавты агентства взошли на борт МКС с коммерческого космического корабля.
This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX‘s Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4
— NASA (@NASA) May 31, 2020
С Земли астронавтов поздравил директор NASA Джим Брайденстайн.
“Весь мир видел эту миссию, и мы очень гордимся всем, что вы сделали для нашей страны. Вы вдохновили весь мир”, – подчеркнул он.
“The whole world saw this mission and we are so, so proud of everything you’ve done for our country and, in fact, to inspire the world.” – Administrator @JimBridenstine congratulates @AstroBehnken and @Astro_Doug who just arrived aboard the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/7cYwdCcdJa
— NASA (@NASA) May 31, 2020
Как сообщает американский телеканал CNN, Бенкен и Херли останутся на борту космической станции на период от одного до трех месяцев (максимум до 110 дней). О точном сроке будет сообщено позже.
Разработанный компанией SpaceX, космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС в 10:16 по восточному времени (примерно в 17:16 по киевскому).
Это произошло спустя примерно 19 часов с момента старта ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с мыса Канаверал, штат Флорида (США).
Crew Dragon стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года (когда была прекращена программа полетов шаттлов). Кроме того, это первый в истории запуск людей в космос на частном космическом корабле (пилотируемая миссия Demo-2).
По завершении миссии Crew Dragon самостоятельно отстыкуется с двумя астронавтами на борту, покинет космическую станцию и вновь выйдет в атмосферу Земли.
- Накануне вечером американское космическое агентство NASA и компания SpaceX Илона Маска со второй попытки запустили космический корабль Crew Dragon с астронавтами к Международной космической станции (МКС).
- Астронавты, полетевшие на Crew Dragon, одеты в скафандры нового поколения, сделанные по эскизам голливудского дизайнера.