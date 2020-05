Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Новоприбывших встретили астронавты, уже работающие на МКС.

Как отметили в NASA, это впервые в истории человечества, когда астронавты агентства взошли на борт МКС с коммерческого космического корабля.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX ‘s Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4

С Земли астронавтов поздравил директор NASA Джим Брайденстайн.

“Весь мир видел эту миссию, и мы очень гордимся всем, что вы сделали для нашей страны. Вы вдохновили весь мир”, – подчеркнул он.

“The whole world saw this mission and we are so, so proud of everything you’ve done for our country and, in fact, to inspire the world.” – Administrator @JimBridenstine congratulates @AstroBehnken and @Astro_Doug who just arrived aboard the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/7cYwdCcdJa

