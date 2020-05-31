Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Новоприбывших встретили астронавты, уже работающие на МКС.

Как отметили в NASA, это впервые в истории человечества, когда астронавты агентства взошли на борт МКС с коммерческого космического корабля.

С Земли астронавтов поздравил директор NASA Джим Брайденстайн.

“Весь мир видел эту миссию, и мы очень гордимся всем, что вы сделали для нашей страны. Вы вдохновили весь мир”, – подчеркнул он.

Как сообщает американский телеканал CNN, Бенкен и Херли останутся на борту космической станции на период от одного до трех месяцев (максимум до 110 дней). О точном сроке будет сообщено позже.

Разработанный компанией SpaceX, космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС в 10:16 по восточному времени (примерно в 17:16 по киевскому).

Это произошло спустя примерно 19 часов с момента старта ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с мыса Канаверал, штат Флорида (США).

Crew Dragon стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года (когда была прекращена программа полетов шаттлов). Кроме того, это первый в истории запуск людей в космос на частном космическом корабле (пилотируемая миссия Demo-2).

По завершении миссии Crew Dragon самостоятельно отстыкуется с двумя астронавтами на борту, покинет космическую станцию и вновь выйдет в атмосферу Земли.