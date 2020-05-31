Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен, прибывшие на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon, успешно взошли на борт МКС.

Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Новоприбывших встретили астронавты, уже работающие на МКС.

Как отметили в NASA, это впервые в истории человечества, когда астронавты агентства взошли на борт МКС с коммерческого космического корабля.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX‘s Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4 — NASA (@NASA) May 31, 2020

С Земли астронавтов поздравил директор NASA Джим Брайденстайн.

“Весь мир видел эту миссию, и мы очень гордимся всем, что вы сделали для нашей страны. Вы вдохновили весь мир”, – подчеркнул он.

“The whole world saw this mission and we are so, so proud of everything you’ve done for our country and, in fact, to inspire the world.” – Administrator @JimBridenstine congratulates @AstroBehnken and @Astro_Doug who just arrived aboard the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/7cYwdCcdJa — NASA (@NASA) May 31, 2020

Как сообщает американский телеканал CNN, Бенкен и Херли останутся на борту космической станции на период от одного до трех месяцев (максимум до 110 дней). О точном сроке будет сообщено позже.

Разработанный компанией SpaceX, космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС в 10:16 по восточному времени (примерно в 17:16 по киевскому).

Это произошло спустя примерно 19 часов с момента старта ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с мыса Канаверал, штат Флорида (США).

Crew Dragon стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года (когда была прекращена программа полетов шаттлов). Кроме того, это первый в истории запуск людей в космос на частном космическом корабле (пилотируемая миссия Demo-2).

По завершении миссии Crew Dragon самостоятельно отстыкуется с двумя астронавтами на борту, покинет космическую станцию и вновь выйдет в атмосферу Земли.