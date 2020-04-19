Министерство внутренних дел рассматривает две основные версии возникновения пожаров в Житомирской области: суховеи и умышленный поджог.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

“В первую очередь пожары возникли в результате сильного сухого ветра, который оборвал электропровода. Однако, мы имеем определенные факты, которые дают основания считать, что был умышленный поджог. Именно поэтому сегодня в Житомирской области работает группа специалистов МВД, которую возглавляет мой советник генерал Владислав Бухарев. Ведется следствие”, — отметил Аваков.

Кроме того, в Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения также продолжают тушить огонь. Сейчас спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров — малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что в Житомирской области пожары охватили территорию 4090 га. Сейчас над ликвидацией пожара работают более 1055 спасателей и работников Гослесагентства и более 100 единиц техники.