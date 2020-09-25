Аваков объявил о большом наборе в киберполицию

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал о большом наборе специалистов в киберполицию, поскольку за последние пять лет количество киберпреступлений увеличилось в 2,5 раза.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

“К сожалению, Украина оказалась на передовой этой новой войны. Агрессия со стороны Российской Федерации происходит не только в виде военных действий, информационных компаний и экономических диверсий, но и в виде жесткой кибервойны”, – заявил министр.

Аваков отметил, что для эффективного противодействия киберпреступности и гибридным угрозам, МВД выступает инициатором создания на базе глобального центра взаимодействия в киберпространстве интеграционной площадки, которая объединит всех ключевых игроков и обеспечит максимальную синергию и эффективность украинской экосистемы безопасного киберпространства, и как логическое следствие — усиление системы национальной безопасности Украины.

“Сейчас мы объявляем новый набор в ряды киберполиции — приглашаем смелых, ярких, мотивированных и креативных — тех, кто готов бороться и защищать Украину! Мы должны стать “командой команд”, которая будет мощным партнером мирового сообщества безопасного виртуального пространства”, – отметил министр.

Напомним, на сайтах полиции Херсонской и Ровенской областей утром 23 сентября появились фейковые сообщения. В Национальной полиции заявили о несанкционированном вмешательстве.