Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что ограничения, вызванные распространением коронавируса, могут быть отменены во второй половине мая.

Об этом он заявил в Facebook.

“Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не ранее 15 мая. И это предположение оптимиста”, – написал Аваков.

В то же время он отметил, что это лишь его предположение, и точной даты завершения карантина в Украине не знает никто.

“Никто в нашей стране не знает, когда завершится эпидемия и отменится карантин, а кто говорит, что знает – врет. Все будет зависеть от ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом”.

Он также напомнил, что сейчас карантин отменен только в Китае. “Страны вокруг нас ежедневно усиливают ограничительные меры … от Польши, которая с 1 апреля вводит более жесткий режим карантина до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии, в той же Москве и Нью-Йорке”, – уточнил министр.

“Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна эпидемии накрыла раньше нас. Но, если честно, надо быть реалистами”, – добавил Аваков.

Министр также подчеркнул, что сейчас очень ответственный момент атаки эпидемии. “Если не будем массово обниматься и шашлышить в парках, награждая друг друга вирусом – можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь”, – подытожил он.

Стоит отметить, что в соответствии со статьей 29 закона “О защите населения от инфекционных болезней”, карантин устанавливается и отменяется Кабинетом Министров Украины. В решении об установлении карантина указываются обстоятельства, которые привели к этому, определяются пределы территории карантина, утверждаются необходимые профилактические, противоэпидемические и другие мероприятия, их исполнители и сроки проведения, устанавливаются временные ограничения прав физических и юридических лиц и дополнительные обязанности, возлагаемые на них. Карантин устанавливается на период, необходимый для ликвидации эпидемии или вспышки особо опасной инфекционной болезни. На этот период могут меняться режимы работы предприятий, учреждений, организаций, вноситься другие необходимые изменения по условиям их производственной и другой деятельности.