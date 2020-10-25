Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что опрос по инициативе Президента страны Владимира Зеленского, который проводят вне избирательных участков – законный.

Об этом сообщили на сайте МВД.

Он пояснил, что поскольку опрос не требует идентификации избирателя и не является принудительным – он не противоречит законодательству.

“Опрос вне избирательного участка – не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным”, – сказал Аваков.

При этом, в министерстве напомнили о порядке проведения опроса. Так, волонтеры должны работать вне избирательного участка и не должны за кого-то агитировать.

Им разрешено проводить опрос граждан, которые уже проголосовали на избирательном участке.

“Опросы и проведение экзит-полов после голосований – это распространенная практика на протяжении всей истории выборов в Украине. Поэтому, МВД не видит никаких проблем с реализацией инициативы “5 вопросов от президента”, – сказал Аваков.

Опрос от Зеленского

После стандартного голосования, на выходе с избирательного участка украинцам предлагают пять вопросов от президента Владимира Зеленского.

Вопросы звучат так:

• Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

• Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

• Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

• Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжелых больных?

• Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?