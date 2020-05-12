Авиакомпании, которые анонсируют возобновление полетов из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение.

Об этом “Громадському” заявила пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова.

Накануне стало известно, что некоторые авиакомпании открыли бронирование билетов на рейсы из Украины на конец мая и июнь. Например, “Международные авиалинии Украины” открыли бронирование на рейсы с 23 мая, а Wizz Air, Ryanair и Lufthansa на рейсы в июне.

Но это не означает, что Украина может возобновить авиасообщение с другими странами, ведь последнее слово за Кабинетом Министров.

“Министерство подготовило изменения в соответствующие постановления Правительства, которые должны быть одобрены для восстановления всех видов сообщений, не только авиа”, – отметила Герасимова.

“О действиях авиакомпании по продаже билетов на 23 мая – такие действия до принятия решений Правительством являются преждевременными и вводят в заблуждение пассажиров. Рекомендации по работе аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств относительно открытия границ для граждан иностранных государств и эпидемиологической ситуации”, – пояснила пресс-секретарь.

В ведомстве подчеркивают, что важно ориентироваться на официальные заявления и решения Правительства.

Ранее в Евросоюзе сообщили о том, что до 15 июня не рекомендуется открытие границ для граждан третьих стран.