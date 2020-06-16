Об этом сообщает “Голос Америки”.
Авиакомпании будут несколько раз четко напоминать пассажирам о необходимости защитной маски не только во время посадки, но также и на протяжении всего полета. Это касается даже дальних рейсов.
Те, кто забыли маски или не успели приобрести – смогут получить их от авиакомпании.
Отдельное подробное объявление о необходимости быть в защитной маске будет делаться на борту.
Какими будут последствия отказа надеть защитную маску – каждый авиаперевозчик определит сам. Один из вариантов – внесение в “черный список”.
При этом, стюардессы не могут заставлять пассажиров надеть маски, если они их снимают или пренебрегают правилами.
С такими правилами согласились Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines и United Airlines.
В авиакомпаниях также предлагают внести определенные исключения для детей младшего возраста, людей с ограниченными возможностями, а также когда люди едят или пьют.
Некоторые авиакомпании и профсоюзы призвали принять правило на федеральном уровне, обязывающее проводить обеззараживание самолета, обязательное ношение масок, а также определить количество мест, которое должно продаваться на каждом рейсе.
Allied Pilots Association, представляющая пилотов копании American Airlines, заявила:
“Сейчас не время, чтобы авиакомпании конкурировали друг с другом, когда речь заходит о безопасности”.
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