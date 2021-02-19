Об этом сообщает агентство Reuters.
Ранее Facebook ввел ограничения для пользователей и СМИ из Австралии в ответ на намерение принять закон, который заставит технологических гигантов платить местным издателям и вещательным компаниям за контент. Представители компании заявили, что у них не осталось выбора.
Кроме того, соцсеть заблокировала несколько правительственных страниц и управления чрезвычайных ситуаций, а также некоммерческие благотворительные сайты.
По словам Морриса, лидеры Великобритании, Канады, Франции и Индии выразили стране поддержку.
“В мире существует большой интерес к тому, что делает Австралия. Вот почему я приглашаю Facebook к конструктивному диалогу”, – сказал Моррисон журналистам в Сиднее.
Канадский министр Стивен Гилби заявил в четверг, что его страна воспользуется австралийским подходом, разрабатывая собственное законодательство в ближайшие месяцы.
Австралийский закон заставит Facebook и Google заключать коммерческие сделки с издателями или сталкиваться с принудительным арбитражем. Его принятие уже позволили члены низшей палаты федеральной власти. Ожидается, что Сенат примет его на следующей неделе.
Член австралийского парламента Джош Фриденберг, заявил, что уже дважды общался о законе с основателем Facebook Марком Цукенбергом.
“Мы обсудили некоторые вопросы и договорились, что наши команды немедленно рассмотрят их. Мы поговорим еще раз на выходных “, – рассказал Фриденберг.
Facebook и компания Alphabet Inc, принадлежащая Google, провели совместную кампанию против законов, причем оба угрожали вывести ключевые услуги в Австралии, если законы вступят в силу.
Однако Google объявила о множестве превентивных лицензионных соглашений за последнюю неделю, в том числе глобальное соглашение с News Corp.
В четверг Facebook восстановил некоторые правительственные страницы, но несколько благотворительных, некоммерческих групп оставались заблокированными.
Согласно ранним данным нью-йоркской аналитической фирмы Chartbeat, шаг Facebook повлиял на трафик австралийских новостей.
Общий трафик австралийских новостных сайтов с различных платформ упал за день до запрета на 13% внутри страны и примерно на 30% за пределами страны.
- Напомним, Австралия готовится принять законы, которые заставят технологических гигантов выплачивать платежи местным издателям и вещательным компаниям за контент, включенный в результаты поиска или новостные ленты. Если они не могут заключить сделку, назначенный правительством переговорщик определит цену.
- Австралия объявила о принятии закона в декабре после того, как расследование показало, что Google и гигант социальных сетей Facebook обладают слишком большой рыночной властью в медиаиндустрии, что, по мнению властей, представляет собой потенциальную угрозу для хорошо функционирующей демократии.
- 22 января компания Google заявила, что заблокирует свою поисковую систему в Австралии, если власти страны примут закон о выплатах за контент.