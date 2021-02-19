В пятницу, 19 февраля, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал продолжать принимать законы, которые заставят Facebook Inc платить средствам массовой информации за контент. Также глава австралийского правительства подчеркнул, что страна получила поддержку от мировых лидеров после того, как цифровой гигант заблокировал все СМИ.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее Facebook ввел ограничения для пользователей и СМИ из Австралии в ответ на намерение принять закон, который заставит технологических гигантов платить местным издателям и вещательным компаниям за контент. Представители компании заявили, что у них не осталось выбора.

Кроме того, соцсеть заблокировала несколько правительственных страниц и управления чрезвычайных ситуаций, а также некоммерческие благотворительные сайты.

По словам Морриса, лидеры Великобритании, Канады, Франции и Индии выразили стране поддержку.

“В мире существует большой интерес к тому, что делает Австралия. Вот почему я приглашаю Facebook к конструктивному диалогу”, – сказал Моррисон журналистам в Сиднее.

Канадский министр Стивен Гилби заявил в четверг, что его страна воспользуется австралийским подходом, разрабатывая собственное законодательство в ближайшие месяцы.

Австралийский закон заставит Facebook и Google заключать коммерческие сделки с издателями или сталкиваться с принудительным арбитражем. Его принятие уже позволили члены низшей палаты федеральной власти. Ожидается, что Сенат примет его на следующей неделе.

Член австралийского парламента Джош Фриденберг, заявил, что уже дважды общался о законе с основателем Facebook Марком Цукенбергом.

“Мы обсудили некоторые вопросы и договорились, что наши команды немедленно рассмотрят их. Мы поговорим еще раз на выходных “, – рассказал Фриденберг.

Facebook и компания Alphabet Inc, принадлежащая Google, провели совместную кампанию против законов, причем оба угрожали вывести ключевые услуги в Австралии, если законы вступят в силу.

Однако Google объявила о множестве превентивных лицензионных соглашений за последнюю неделю, в том числе глобальное соглашение с News Corp.

В четверг Facebook восстановил некоторые правительственные страницы, но несколько благотворительных, некоммерческих групп оставались заблокированными.

Согласно ранним данным нью-йоркской аналитической фирмы Chartbeat, шаг Facebook повлиял на трафик австралийских новостей.

Общий трафик австралийских новостных сайтов с различных платформ упал за день до запрета на 13% внутри страны и примерно на 30% за пределами страны.