Горнолыжный курорт Ишгль, что на границе Австрии и Швейцарии, стал одним из центров распространения коронавируса COVID-19 в Европе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Курорт Ишгль (федеральная земля Тироль) — одно из самых популярных мест отдыха в Альпах. Именно это в результате сделало его крупным очагом распространения COVID-19 в Европе.

О первых случаях заражения, связанных с посещением курорта, стало известно в начале марта. 29 февраля из Мюнхена в Рейкьявик прилетел рейс исландской авиакомпании Icelandair, на борту которого находился исландец, у которого спустя день обнаружили COVID-19.

В ходе дальнейших проверок у других пассажиров рейса также был обнаружен коронавирус. Также оказались заражены нескольких членов группы из 14 горнолыжных туристов, побывавших в Ишгле. В связи с этим 4 марта власти Исландии включили тирольский курорт в список зон риска — он оказался там в одном ряду с китайским Уханем и Ираном.

Спустя несколько дней в Норвегии также решили пригласить туристическую группу, побывавшую в Ишгле, для проведения теста. Несколько тестов оказались положительными. Вскоре в стране объявили, что из 1198 инфицированных на тот момент жителей страны, 491 заразились в Австрии, в большинстве своем — на курортах долины Пазнаун, к которым относится и Ишгль.

При этом в Германии придерживались точки зрения, что связывать вспышку с курортом не стоит. Местные медики предполагали, что заражение там маловероятно. Однако уже на 17 марта одном только Гамбурге было зафиксировано более 80 случаев заражения COVID-19, связанных с горнолыжным курортом Ишгль.

Только 13 марта, после того, как федеральные власти Австрии приняли решение о введении карантина в Тироле, Германия также признала курорт зоной риска. К этому моменту из примерно 360 зарегистрированных в Австрии случаев заражения коронавирусом свыше 100 приходилось именно на эту федеральную землю, прежде всего— на долину Пазнаун и на курорт Санкт-Антон-ам-Арльберг.

На самом же курорте официально первый случай заражения был обнаружен 7 марта. Тест оказался положительным у 36-летнего немца, бармена в популярном на курорте баре Kitzloch. Два дня спустя в ходе последующих проверок выяснилось, что инфицированы еще 15 человек, которые контактировали с ним.

Также стало известно, что COVID-19 был болен бармен другого популярного на тирольском горнолыжном курорте — Зёльдене, и 80 сотрудников отеля, в котором он работал, отправлены в карантин. Между тем отдыхающие, которые посещали это заведение, разъехались по Европе.

С 9 марта Kitzloch, а также ряд других заведений, закрыты, но посетителей на курорте не убывает. В связи с этим в адрес местных властей летят обвинения в том, что они не закрывают курорт в интересах местного бизнеса.

Сами власти решительно это отрицают. Они отмечают, что решение досрочно прекратить сезон, официальное завершение которого первоначально было намечено на 2 мая, предотвратило приезд в Тироль около 150 тысяч новых гостей.