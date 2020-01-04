В субботу, 4 января, автомобилистов предупредили об опасной ситуации на дорогах в Днепропетровской и Закарпатской областях из-за гололедицы.

Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора”.

В сообщении сказано, что в Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской и Черкасской областях прогнозируется туман, тогда как на остальной территории страны без осадков.

Гололедице зафиксирована на некоторых участках дорог в Закарпатской и Днепропетровской областях, а также на перевалочных участках дорог в Ужоцком.

“Выполняются работы по обработке проезжей части дорог противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 115 единиц техники и 127 рабочих”, – отметили в “Укравтодоре”.