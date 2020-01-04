Об этом сообщает пресс-служба “Укравтодора”.
В сообщении сказано, что в Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской и Черкасской областях прогнозируется туман, тогда как на остальной территории страны без осадков.
Гололедице зафиксирована на некоторых участках дорог в Закарпатской и Днепропетровской областях, а также на перевалочных участках дорог в Ужоцком.
“Выполняются работы по обработке проезжей части дорог противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано. Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 115 единиц техники и 127 рабочих”, – отметили в “Укравтодоре”.
- Из-за аномально теплой погоды, которая наблюдалась в декабре 2019 года, в Киев до сих пор не пришла метеорологическая зима.
- 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Так, был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 °С. Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев.