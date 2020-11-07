Байден набирает 273 голоса выборщиков и побеждает на выборах президента США – CNN

Об этом сообщает издание CNN.

Демократ Джо Байден побеждает в штате Пенсильвания, где он родился. Сейчас у него 273 голоса выборщиков. Для победы кандидату нужно не менее 270 голосов выборщиков.

К слову, издание The New York Times также опубликовало данные о победе Байдена.