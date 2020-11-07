Covid-19 Украина

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Байден набирает 273 голоса выборщиков и побеждает на выборах президента США – CNN

Байден побеждает на выборах президента США, набрав необходимые 270 голосов выборщиков. Решающей стала победа в Пенсильвании.

Суббота, 7 ноября 2020, 18:57

Об этом сообщает издание CNN.

Демократ Джо Байден побеждает в штате Пенсильвания, где он родился. Сейчас у него 273 голоса выборщиков. Для победы кандидату нужно не менее 270 голосов выборщиков.

К слову, издание The New York Times также опубликовало данные о победе Байдена.

Вечером Байден пообещал выступить с речью об объединении страны.

“Никогда не забывайте: итоги – это не просто цифры. Это голоса избирателей, мужчин и женщин, которые реализуют основное право – быть услышанными “, – сказал Байден.

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Теги: Байден, выборы, США, Трамп

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