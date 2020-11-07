Байден набирает 273 голоса выборщиков и побеждает на выборах президента США – CNN

Об этом сообщает издание CNN.
Демократ Джо Байден побеждает в штате Пенсильвания, где он родился. Сейчас у него 273 голоса выборщиков. Для победы кандидату нужно не менее 270 голосов выборщиков.
К слову, издание The New York Times также опубликовало данные о победе Байдена.
Вечером Байден пообещал выступить с речью об объединении страны.
“Никогда не забывайте: итоги – это не просто цифры. Это голоса избирателей, мужчин и женщин, которые реализуют основное право – быть услышанными “, – сказал Байден.
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