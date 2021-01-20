Об этом он написал в Twitter.
“Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы столкнулись, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет и сразу приступаю к работе, чтобы принять решительные меры и оказать немедленную помощь американским семьям“, – написал Байден.
Байден также написал свой пост ина своей странице в Facebook.
“Приступаем к работе”, – написал президент США.
Официальные аккаунты Белого дома в Twitter (@WhiteHouse), президента США (@POTUS), вице-президента (@VP), первой леди (@FLOTUS) и пресс-секретарь (@PressSec) в среду, 20 января, перешли от администрации Дональда Трампа к администрации вступившего в должность президента Соединенных Штатов Джо Байдена, сообщил официальный представитель соцсети Ник Пачилио.
Вице-президент Камала Харрис также написала свой первый твит со своего официального аккаунта.
“Готова служить”, – написала Харрис.
- В среду, 20 января, в США состоялась официальная церемония принятия присяги новоизбранным президентом Джозефом Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.
- Джо Байден официально стал 46-м лидером США.
- О событиях дня инаугурации президента США #Буквы рассказывают в текстовой трансляции.