Новый президент США Джо Байден отправил первый твит с президентского аккаунта.

Об этом он написал в Twitter.

“Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы столкнулись, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет и сразу приступаю к работе, чтобы принять решительные меры и оказать немедленную помощь американским семьям“, – написал Байден.

Байден также написал свой пост ина своей странице в Facebook.

“Приступаем к работе”, – написал президент США.

Официальные аккаунты Белого дома в Twitter (@WhiteHouse), президента США (@POTUS), вице-президента (@VP), первой леди (@FLOTUS) и пресс-секретарь (@PressSec) в среду, 20 января, перешли от администрации Дональда Трампа к администрации вступившего в должность президента Соединенных Штатов Джо Байдена, сообщил официальный представитель соцсети Ник Пачилио.

Вице-президент Камала Харрис также написала свой первый твит со своего официального аккаунта.

“Готова служить”, – написала Харрис.