Байден принял присягу и официально стал 46-м президентом США: видео

Об этом сообщает CNN.

На церемонии инаугурации Байдена к присяге привел главный судья Верховного суда Джон Робертс.

Согласно 1-й главы 2-й статьи Конституции США новоизбранный президент дал клятву.

“Я, Джозеф Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов”, – сказал Байден, подняв правую руку и положив левую руку на Библию.

Новый глава государства в своей инаугурационный речи подчеркнул, что с его избранием демократия одержала победу, добавив, что настал день истории, надежды и обновления.

Церемония проходила без зрителей, но в присутствии более чем 20 тыс. военных.

Демократ Байден, которому 78 лет, стал 46-м президентом США. Он победил на выборах в ноябре республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок.

Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в городе Скрантоне (штат Пенсильвания). В 1972 году избрался в Сенат США от штата Делавэр. Участвовал в президентских праймериз в 1988 году, но снял свою кандидатуру после обвинений в плагиате одной из речей.

Выдвигал свою кандидатуру в 2008 году, но в итоге снялся.

С 2009 по 2017 год занимал должность вице-президента при Бараке Обаме.

В апреле 2019 года объявил, что баллотируется в президенты США.