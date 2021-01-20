Байден принял присягу и официально стал 46-м президентом США: видео

Об этом сообщает CNN.
На церемонии инаугурации Байдена к присяге привел главный судья Верховного суда Джон Робертс.
Согласно 1-й главы 2-й статьи Конституции США новоизбранный президент дал клятву.
“Я, Джозеф Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов”, – сказал Байден, подняв правую руку и положив левую руку на Библию.
Новый глава государства в своей инаугурационный речи подчеркнул, что с его избранием демократия одержала победу, добавив, что настал день истории, надежды и обновления.
Церемония проходила без зрителей, но в присутствии более чем 20 тыс. военных.
Демократ Байден, которому 78 лет, стал 46-м президентом США. Он победил на выборах в ноябре республиканца Дональда Трампа, который неудачно баллотировался на второй срок.
Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в городе Скрантоне (штат Пенсильвания). В 1972 году избрался в Сенат США от штата Делавэр. Участвовал в президентских праймериз в 1988 году, но снял свою кандидатуру после обвинений в плагиате одной из речей.
Выдвигал свою кандидатуру в 2008 году, но в итоге снялся.
С 2009 по 2017 год занимал должность вице-президента при Бараке Обаме.
В апреле 2019 года объявил, что баллотируется в президенты США.
- Сегодня, 20 января, в США началась официальная церемония принятия присяги новоизбранным президентом Джозефом Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Хронику инаугурационного дня рассказывают #Буквы.