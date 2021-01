Об этом сообщил президент США Джо Байден на брифинге.

Он отметил, что ограничения связаны с пандемией коронавируса.

“В свете выявления новых штаммов вируса, о которых мы узнаем, мы вводим новые меры для тех, кто прилетает в Соединенные Штаты из других стран. В дополнение к ношению маски каждый, кто летит в США из других стран, должен сдать тест на коронавирус перед полетом, а также пойти на карантин по прибытии в Америку”, – пояснил Байден.

Tune in as President Biden provides an update on the Administration’s COVID-19 response. https://t.co/xFHzMcVRti

— The White House (@WhiteHouse) January 21, 2021