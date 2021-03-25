Об этом Байден сказал во время пресс-конференции.
По словам лидера Белого дома, его внуки и правнуки будут в свое время защищать диссертации о том, какой режим оказался лучше: демократия или автократия.
Он считает, что США призваны заставить лидеров таких авторитарных стран, как китай или Россия – “поступать по международным правилам”.
Отвечая на вопрос об отношениях с Китаем, Байден обратил внимание на то, что хорошо знаком с лидером этого коммунистического государства и сравнил его с Путиным, которого ранее назвал “убийцей”.
“Он ( Си Цзиньпинь) – совершенно не демократически настроенный человек. Он, как Путин, он, наверное, считает, что будущее мира – это авторитарность”, – сказал Байден.
Он пояснил, что США не заинтересованы в конфронтации с Китаем, но настроены на “резкую и конкурентную борьбу”.
“Посмотрите, Россия больше не говорит о коммунизме. Они говорят об автократии. О том, что решения может и должен принимать один человек – руководитель страны. Мы должны доказать, что демократия работает”, – резюмировал Байден.
Справка. Автократ – лицо, обладающее неограниченной властью, самодержец. Автократия – одна из форм правления, основанная на неограниченном контроле власти одним лицом или же советом, наподобие однопартийного парламента или президентской республики.
- 17 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что российский лидер Владимир Путин должен “поплатиться” за вмешательство в выборы. На вопрос, считает Байден Путина убийцей, тот ответил утвердительно.
- 18 марта президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее интервью президента США Джо Байдена, в котором тот сделал несколько высказываний в адрес российского коллеги.