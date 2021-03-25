Президент США Джо Байден сравнил российского лидера Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпиня. Он назвал их автократами.

Об этом Байден сказал во время пресс-конференции.

По словам лидера Белого дома, его внуки и правнуки будут в свое время защищать диссертации о том, какой режим оказался лучше: демократия или автократия.

Он считает, что США призваны заставить лидеров таких авторитарных стран, как китай или Россия – “поступать по международным правилам”.

Отвечая на вопрос об отношениях с Китаем, Байден обратил внимание на то, что хорошо знаком с лидером этого коммунистического государства и сравнил его с Путиным, которого ранее назвал “убийцей”.

“Он ( Си Цзиньпинь) – совершенно не демократически настроенный человек. Он, как Путин, он, наверное, считает, что будущее мира – это авторитарность”, – сказал Байден.

Он пояснил, что США не заинтересованы в конфронтации с Китаем, но настроены на “резкую и конкурентную борьбу”.

“Посмотрите, Россия больше не говорит о коммунизме. Они говорят об автократии. О том, что решения может и должен принимать один человек – руководитель страны. Мы должны доказать, что демократия работает”, – резюмировал Байден.

Справка. Автократ – лицо, обладающее неограниченной властью, самодержец. Автократия – одна из форм правления, основанная на неограниченном контроле власти одним лицом или же советом, наподобие однопартийного парламента или президентской республики.