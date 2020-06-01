Об этом сообщает Washington Post.
Согласно опросу, проведенному ABC совместно с Washington Post, 53% зарегистрированных избирателей отдают предпочтение Байдену, по сравнению с 43%, которые привержены Трампу.
Последний опрос указывает на положительную динамику для Байдена. В марте Байден имел 49% поддержки, Трамп – 47%.
Вместе с тем, согласно опросу, сторонники Трампа выражают высокий уровень энтузиазма относительно своего кандидата.
87% сторонников Трампа сказали, что однозначно проголосуют за него в ноябре. По сравнению с 68% сторонников Байдена, которые сказали, что несомненно отдадут свой голос за бывшего вице-президента.
69% готовых проголосовать за Трампа сказали, что имеют большой энтузиазм по поводу своего кандидата. Среди сторонников Байдена таких оказалось только 34%.
53% опрошенных сказали, что они не довольны тем, как президент Трамп борется с пандемией коронавируса, это на 2% больше, чем в марте.
Опрос был проведен 25-28 мая, опросили 1001 зарегистрированного избирателя. Статистическая погрешность составляет 3,5%.
- Ранее бывший вице-президент США Джо Байден пристыдил президента США Дональда Трампа за то, что тот играл в гольф во время эпидемии коронавируса, в результате которой в США умерло 100 тысяч человек.
- По результатам опроса, проведенного в начале мае, Байден на 5% опережает Трампа в национальном масштабе.