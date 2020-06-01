По данным опроса, Джо Байден опережает в предвыборном рейтинге действующего президента США Дональда Трампа на 10%.

Об этом сообщает Washington Post.

Согласно опросу, проведенному ABC совместно с Washington Post, 53% зарегистрированных избирателей отдают предпочтение Байдену, по сравнению с 43%, которые привержены Трампу.

Последний опрос указывает на положительную динамику для Байдена. В марте Байден имел 49% поддержки, Трамп – 47%.

Вместе с тем, согласно опросу, сторонники Трампа выражают высокий уровень энтузиазма относительно своего кандидата.

87% сторонников Трампа сказали, что однозначно проголосуют за него в ноябре. По сравнению с 68% сторонников Байдена, которые сказали, что несомненно отдадут свой голос за бывшего вице-президента.

69% готовых проголосовать за Трампа сказали, что имеют большой энтузиазм по поводу своего кандидата. Среди сторонников Байдена таких оказалось только 34%.

53% опрошенных сказали, что они не довольны тем, как президент Трамп борется с пандемией коронавируса, это на 2% больше, чем в марте.

Опрос был проведен 25-28 мая, опросили 1001 зарегистрированного избирателя. Статистическая погрешность составляет 3,5%.