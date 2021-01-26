Во вторник, 26 января, после инаугурации, президент США Джо Байден впервые поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным.

О содержании разговора проинформировали в пресс-службе Белого дома.

По словам пресс-секретаря Белого Джен Псаки, разговор состоялся около полудня по Вашингтону.

Он касался продолжения New START (СНВ-III или Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений), срок действия которого истекает в феврале. Как известно, Байден требует продолжения на максимальный срок — 5 лет.

Сообщается, что президенты договорились о том, чтобы успеть завершить процесс продления договора до 5 февраля.

Кроме этого, во время разговора Байден заверил в том, что США будут поддерживать Украину, которая страдает от российской агрессии.

“Президент Байден подтвердил твердую поддержку США суверенитета Украины”, — говорится в сообщении.

Байден заверил в готовности защищать интересы и других союзников.

“Президент Байден четко заявил, что Соединенные Штаты будут твердо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам”, — информирует Белый дом.

Также во время беседы Байден поднял немало проблем: масштабную кибератаку на федеральные ведомства, в которой подозревают Россию, ситуации в Афганистане, вмешательство в выборы президента в 2020 году, отравления российского оппозиционера Алексея Навального и тому подобное.