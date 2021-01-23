Накануне назначения Ллойда Остина на пост главы Пентагона Сенат имел возможность задать ему интересующие вопросы, в том числе — в отношении Украины.

Стенограмма его выступления перед сенаторами опубликована на сайте Сената. #Буквы рассказывают, какую позицию в отношении Украины озвучил Остин.

Первый блок вопросов сенаторов касался действий РФ в Черном море и на востоке Средиземного моря.

Остин отметил, что РФ, вероятно, намерена направлять усилия на дестабилизацию ситуации в Украине и Грузии.

“Российская деятельность в Черном море и на востоке Средиземного моря также, вероятно, имеет целью поддерживать давление в пределах текущей кампании по подрыву и дестабилизации Украины и Грузии, создавать вызовы операциям США и союзников, свободе маневра, а также затруднять боевые действия США”, — сказал он.

Он поддержал усиление присутствия НАТО и США в этих регионах.

“Расстановка сил США и НАТО в районах Черного моря и восточного Средиземноморья является ключем для сдерживания российской агрессии”, — добавил он.

Сенаторы также напомнили Остину, что в 2018 году Россия совершила нападение на украинские корабли в Черном море, что в значительной степени является эскалацией российской войны против Украины. В 2019 году Украина впервые получила летальное оружие в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).

Его спросили, какой, по его мнению, в дальнейшем должна быть роль США в развитии возможностей Украины для защиты суверенитета и территориальной целостности, а также о будущем USAI.

Остин заявил, что наращивание способности Вооруженных сил Украины должно оставаться приоритетом.

“Предполагая постоянный прогресс в области управления и антикоррупционных реформ, я настойчиво поддержу усилия по обеспечению учений, оборудования и консультативной поддержки, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны в условиях постоянной агрессии России”, — сказал он.

Также Остин выступил за предоставление Украине в рамках USAI летального оружия, и заявил о готовности пересмотреть объемы предоставления такого оружия.

“Я поддерживаю предоставление летального оружия, чтобы обеспечить Украину оборудованием, необходимым для защиты. У Украины также есть критические потребности в защищенном коммуникационном оборудовании, которое финансируется с помощью Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Сейчас есть хороший баланс для удовлетворения потребностей Украины. Я буду продолжать активно оценивать потребности Украины в помощи в области безопасности и при необходимости вносить коррективы”, — отметил новый глава Пентагона.

На вопрос о том, считает ли он коррупцию (в частности, в оборонном секторе) угрозой нацбезопасности Украины, Остин прямого ответа не дал.

Вместо этого он отметил, что США могут удовлетворить самые острые потребности Украины, а в остальном есть определенные задержки, связанные с порядком использования средств USAI.