Баканов о блокировании каналов Медведчука: Решение направлено на защиту территориальной целостности

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112", NewsOne и ZIK является последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Также он отметил, что рекомендация о введении санкций принадлежит Верховной Раде и СБУ.

“Против Украины ведется гибридная война, в том числе и на информационном поле. Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций – еще один важный и последовательный шаг для этого. Поэтому, учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение”, – заявил Баканов.

Также он добавил, что решение направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины.

“Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины”, – добавил он.