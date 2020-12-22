Covid-19 Украина

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Банк нового поколения: Samsung создала искусственного человека «Neon Frame»

Компания Samsung анонсировала свой новый продукт - искусственного человека "Neon Frame". Так, изобретение позволит клиентам получить банковские услуги нового поколения, отмечают разработчики.

Вторник, 22 декабря 2020, 18:48

Разработку анонсировали во время выставки CES 2020.

“Neon Frame” оснащен большим экраном с разрешением 4K, камерой, высококачественными динамиками, микрофонами, а также сканером отпечатков пальцев.

Специалисты Samsung отметили, что “Neon Frame” – это существо, которое ведет себя и выглядит, как обычный человек. Ее создали с помощью вычислений.

“Neon” может заменить работника в финансовой сфере, здравоохранении, розничной торговли и даже на телевидении. В Samsung признались, что их новая разработка создана в рамках партнерского соглашения с южнокорейской финансовой компанией Shinhan Bank. Искусственный человек “Neon” станет личным финансовым консультантом и кассиром для клиентов банка.

Вероятно, устройство оснастят дополнительными мерами безопасности, терминалом для бесконтактных платежей и устройством для считывания банковских карт.

  • Компания Samsung планирует представить свою линейку Galaxy S21 в глобальном масштабе 14 января. Однако телефон попадет на полки магазинов 29 января.
  • В Сети опубликовали официальные тизеры Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra. Ожидается, что следующие флагманские телефоны Samsung – Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra – появятся в январе этого года, но в Сети уже опубликовали три коротких видеоролика-тизера новых смартфонов.
Теги: Neon Frame, Samsung, видео, штучна людина

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