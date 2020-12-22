Банк нового поколения: Samsung создала искусственного человека «Neon Frame»

Разработку анонсировали во время выставки CES 2020.
“Neon Frame” оснащен большим экраном с разрешением 4K, камерой, высококачественными динамиками, микрофонами, а также сканером отпечатков пальцев.
Специалисты Samsung отметили, что “Neon Frame” – это существо, которое ведет себя и выглядит, как обычный человек. Ее создали с помощью вычислений.
“Neon” может заменить работника в финансовой сфере, здравоохранении, розничной торговли и даже на телевидении. В Samsung признались, что их новая разработка создана в рамках партнерского соглашения с южнокорейской финансовой компанией Shinhan Bank. Искусственный человек “Neon” станет личным финансовым консультантом и кассиром для клиентов банка.
Вероятно, устройство оснастят дополнительными мерами безопасности, терминалом для бесконтактных платежей и устройством для считывания банковских карт.
- Компания Samsung планирует представить свою линейку Galaxy S21 в глобальном масштабе 14 января. Однако телефон попадет на полки магазинов 29 января.
- В Сети опубликовали официальные тизеры Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra. Ожидается, что следующие флагманские телефоны Samsung – Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra – появятся в январе этого года, но в Сети уже опубликовали три коротких видеоролика-тизера новых смартфонов.