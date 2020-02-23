Берни Сандерс выигрывает кокусы в Неваде

Кандидат в президенты США Берни Сандерс уверенно победил на кокусах Демократической партии США в штате Невада.

Об этом сообщает американское издание Associated Press.

Уточняется, что Сандерс набирает около 47% голосов. После него финиширует экс-вице-президент США Джо Байден с 23% голосов. На третьем месте идет экс-мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич, который набрал 14% голосов.

Отмечается, что после победы в Неваде Сандерс становится лидером предвыборной гонки среди кандидатов от Демократической партии.

В своей речи Сандерс похвалил команду и обрушился с критикой на действующего президента Дональда Трампа.

“Американцы устали от президента, который все время лжет”, – заявил он.

В свою очередь Трамп отреагировал на победу Сандерса, в очередной раз назвав его сумасшедшим на своей странице в Twitter.

“Поздравляю, Берни. И не дай им забрать это у тебя”, – написал он.