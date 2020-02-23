Берни Сандерс выигрывает кокусы в Неваде

Об этом сообщает американское издание Associated Press.
Уточняется, что Сандерс набирает около 47% голосов. После него финиширует экс-вице-президент США Джо Байден с 23% голосов. На третьем месте идет экс-мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич, который набрал 14% голосов.
Отмечается, что после победы в Неваде Сандерс становится лидером предвыборной гонки среди кандидатов от Демократической партии.
В своей речи Сандерс похвалил команду и обрушился с критикой на действующего президента Дональда Трампа.
“Американцы устали от президента, который все время лжет”, – заявил он.
В свою очередь Трамп отреагировал на победу Сандерса, в очередной раз назвав его сумасшедшим на своей странице в Twitter.
“Поздравляю, Берни. И не дай им забрать это у тебя”, – написал он.
- 12 февраля сенатор из Вермонта Берни Сандерс победил на предварительных выборах (праймериз) в Нью-Гемпшире, оставив далеко позади своего главного конкурента – экс-вице-президента США Джо Байдена.
- По состоянию на 18 февраля сенатор из Вермонта Берни Сандерс является лидером среди кандидатов-демократов. В частности, он набрал 31% в опросе NPR/PBS NewsHour/Marist College.