Президент Украины Владимир Зеленский, которому сегодня исполнилось 42 года, праздновал свой день рождения в Офисе президента.

Об этом сообщает издание “Украинская правда” со ссылкой на свои источники.

“Все было скромно, без пафоса. И неожиданно для самого президента”, – отметил собеседник издания.

По его словам, поздравляли Зеленского примерно 30-40 минут. Гостей угощали сухими винами и шампанским.

Зеленского поздравляло все руководство Офиса президента: глава ОПУ Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Ковалив, Андрей Смирнов, первый замглавы ОПУ Сергей Трофимов, а также помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак.

Кроме того, поздравить главу государства прибыл весь состав Кабмина во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

От Верховной Рады на день рождения Зеленского приехали спикер ВРУ Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, руководитель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия и руководитель одноименной партии Александр Корниенко.

“Было все довольно мило, даже демократично, я бы сказал. Первое слово дали Разумкову говорить тост. Мы решили, что ему надо дать слово первому, потому что у нас парламентско-президентская страна”, – рассказал изданию еще один собеседник.