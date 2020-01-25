Об этом сообщает издание “Украинская правда” со ссылкой на свои источники.
“Все было скромно, без пафоса. И неожиданно для самого президента”, – отметил собеседник издания.
По его словам, поздравляли Зеленского примерно 30-40 минут. Гостей угощали сухими винами и шампанским.
Зеленского поздравляло все руководство Офиса президента: глава ОПУ Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Ковалив, Андрей Смирнов, первый замглавы ОПУ Сергей Трофимов, а также помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак.
Кроме того, поздравить главу государства прибыл весь состав Кабмина во главе с премьером Алексеем Гончаруком.
От Верховной Рады на день рождения Зеленского приехали спикер ВРУ Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, руководитель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия и руководитель одноименной партии Александр Корниенко.
“Было все довольно мило, даже демократично, я бы сказал. Первое слово дали Разумкову говорить тост. Мы решили, что ему надо дать слово первому, потому что у нас парламентско-президентская страна”, – рассказал изданию еще один собеседник.
- По случаю дня рождения главы государства #Буквы рассказали некоторые факты из жизни Владимира Зеленского и чем запомнился 42-й год жизни президента.
- Первая леди страны Елена Зеленская поздравила супруга с днем рождения, выразив слова поддержки.