Бідні країни відмовилися від закупівлі вакцини Pfizer, – гендиректор компанії

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що деякі країни з низьким і середнім рівнями достатку вирішили відмовитися від закупівлі їхньої вакцини проти коронавірусу.

Про це він написав у листі співробітникам компанії, реагуючи на ініціативу адміністрації президента США Джо Байдена підтримати відмову від патентів на вакцини.

Наголошується, що Бурла виступає проти відмови від інтелектуальної власності на препарати проти COVID-19. Гендиректор Pfizer заявив, що бідним країнам не вистачило препарату, оскільки вони самі відмовилися зарезервувати дози вакцини.

Компанія створила максимально прості умови закупівлі вакцин для розвинених та бідніших країн. Зокрема, країни із середнім рівнем достатку платять вдвічі менше, ніж країни із найвищими доходом. Тоді як країнам із низьким доходом пропонують придбати вакцину за собівартість.

Він не приховує, що більшість вакцин зарезервували розвинені країни. Однак це сталося тому, що бідні країни відмовилися закуповувати їхню вакцину, обравши інших виробників.

Однак через деякий час ці країни почали скаржитися на те, що деякі виробники не змогли виконати свої зобовʼязання з постачання. Тому держави вирішили звернутися до Pfizer.

Гендиректор компанії прогнозує, що в другій половині 2021 року баланс постачань збільшиться на їхню користь, а через рік вакцини вистачить для всіх.