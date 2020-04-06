Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal.

Сообщается, что фонд Билла Гейтса потратит миллиарды долларов на финансирование строительства заводов, которые смогут разработать вакцины для борьбы с новым коронавирусом.

Миллиардер-филантроп Гейтс, который является одним из самых богатых людей в мире, сказал, что “Фонд Билла и Мелинды Гейтс” работает с семью производителями, которые потенциально могут разработать вакцину.

“Наши деньги на ранних порах могут ускорить процесс (разработки вакцины – ред.)”, – сказал Гейтс.

Гейтс отметил, что сейчас его фонд финансирует семь компаний. Представитель фонда Гейтсов пока не прокомментировал слова миллиардера.

“Единственное, что позволит нам вернуться к нормальной жизни и снова чувствовать себя хорошо, сидя на стадионах рядом с другими людьми, – это создать вакцину и не просто заботиться о нашей стране, но и распространять эту вакцину среди населения всего мира”, – заключил Гейтс.

Отметим, что десятки фармацевтических компаний, университетов и других исследовательских групп работают над разработкой вакцины и лечением COVID-19.

Эксперты предполагают, что разработка вакцины может занять от года до 18 месяцев.