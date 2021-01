Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

“Одно из преимуществ того, что тебе 65 лет, это возможность получить вакцину от COVID-19. На этой неделе я получил первую дозу, и я чувствую себя отлично. Спасибо всем ученым, участникам испытаний, регулирующим органам и медицинским работникам, которые подвели нас к этому моменту”, — отметил Гейтс.

При этом он не уточнил, какой препарат ему ввели.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd

— Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021