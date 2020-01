Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Так, Билли Айлиш победила во всех главных номинациях: “Альбом года”, “Лучший поп-альбом” (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), “Песня года”, “Запись года” (Bad Guy), а также “Лучший новый исполнитель”.

Стоит отметить, что Билли Айлиш стала вторым исполнителем, кому удалось взять награды во всех наиболее престижных номинациях, в так называемой Большой четверке. До этого все четыре главные награды получил музыкант Кристофер Кросс в 1981 году.

Также Айлиш стала самой молодой победительницей “Грэмми” в номинации “Альбом года”. Ранее рекорд принадлежал Тейлор Свифт.

Победители “Грэмми-2020”:

“Запись года”

Bad Guy – Билли Айлиш

“Альбом года”

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Билли Айлиш

“Песня года”

Bad Guy – Билли Айлиш

“Лучшая новая артистка”

Билли Айлиш

“Лучшее соло-исполнение”

Truth Hurts – Лиззо

“Лучший альбом в стиле поп”

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Билли Айлиш

“Лучшая танцевальный запись”

Got to Keep On – The Chemical Brothers

“Лучшая рок-песня”

This Land – Gary Clark Jr.

“Лучший альбом в жанре современной городской музыки”

Cuz I Love You (Deluxe) – Лиззо

“Лучший саундтрек к визуальным медиа”

Хильдур Гуднадоттир за фильм “Чернобыль”

“Лучший рэп-альбом”

Tyler, The Creator – Igor

“Лучший рок-альбом”

Social Cues – Cage The Elephant

“Лучший альтернативный альбом”

Father Of The Bride – Vampire Weekend

“Лучшее R & B-исполнение”

Jerome – Лиззо

“Лучший альбом латинского поп-музыки”

#Eldisco – Алехандро Санс

“Лучшее музыкальное видео”

клип Old Time Road рэпера Lil Nas X, режиссер – Calmatic

“Лучший классический сборник”

The Poetry Of Places пианистки Надежды Шпаченко