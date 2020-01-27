Об этом сообщается на официальном сайте премии.
Так, Билли Айлиш победила во всех главных номинациях: “Альбом года”, “Лучший поп-альбом” (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), “Песня года”, “Запись года” (Bad Guy), а также “Лучший новый исполнитель”.
Стоит отметить, что Билли Айлиш стала вторым исполнителем, кому удалось взять награды во всех наиболее престижных номинациях, в так называемой Большой четверке. До этого все четыре главные награды получил музыкант Кристофер Кросс в 1981 году.
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Также Айлиш стала самой молодой победительницей “Грэмми” в номинации “Альбом года”. Ранее рекорд принадлежал Тейлор Свифт.
Победители “Грэмми-2020”:
“Запись года”
Bad Guy – Билли Айлиш
“Альбом года”
When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Билли Айлиш
“Песня года”
Bad Guy – Билли Айлиш
“Лучшая новая артистка”
Билли Айлиш
“Лучшее соло-исполнение”
Truth Hurts – Лиззо
“Лучший альбом в стиле поп”
When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Билли Айлиш
“Лучшая танцевальный запись”
Got to Keep On – The Chemical Brothers
“Лучшая рок-песня”
This Land – Gary Clark Jr.
“Лучший альбом в жанре современной городской музыки”
Cuz I Love You (Deluxe) – Лиззо
“Лучший саундтрек к визуальным медиа”
Хильдур Гуднадоттир за фильм “Чернобыль”
“Лучший рэп-альбом”
Tyler, The Creator – Igor
“Лучший рок-альбом”
Social Cues – Cage The Elephant
“Лучший альтернативный альбом”
Father Of The Bride – Vampire Weekend
“Лучшее R & B-исполнение”
Jerome – Лиззо
“Лучший альбом латинского поп-музыки”
#Eldisco – Алехандро Санс
“Лучшее музыкальное видео”
клип Old Time Road рэпера Lil Nas X, режиссер – Calmatic
“Лучший классический сборник”
The Poetry Of Places пианистки Надежды Шпаченко
- Ранее сообщалось, что среди номинантов на престижную музыкальную премию “Грэмми” есть украинская пианистка Надежда Шпаченко.