Більш ніж третина українців підтримують ідею проведення дострокових президентських виборів, а майже 47% – виборів Верховної Ради.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження “Електоральні настрої українців – квітень 2021”, проведеного Центром SOCIS.

Так, 36,1% респондентів повідомили, що підтримують ідею дострокових президентських виборів (27,2% – стовідсотково підтримують, 8,9% – “скоріше підтримують”).

Ще 45,5% опитаних заявили, що не підтримують таку ідею, а 12,2% – “скоріше не підтримують”.

Водночас ідею дострокових виборів Верховної Ради підтримують 46,8% респондентів (35,9% – стовідсотково підтримують, 10,9% – “скоріше підтримують”).

Загалом не підтримують ідею перевиборів парламенту 36,3% опитаних, а 10,8% – “скоріше не підтримують”.

Опитування проводилося 8 – 12 квітня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольних українській владі територіях Донецької і Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.