Более половины украинцев не считают, что введение усиленного карантина (локдауна) с 8 по 24 января поможет снизить заболеваемость коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.

Так, введение январского локдауна сейчас поддерживают 51% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 46% опрошенных.

Как отмечают социологи, поддержка этой инициативы среди населения снизилась (в декабре локдаун поддерживали 56% респондентов).

При этом 55% опрошенных выразили мнение, что введение локдауна не уменьшит распространение коронавируса в Украине.

А 40% считают, что локдаун все же уменьшит уровень заболеваемости (в декабре 2020 года таких было 52%).

“Даже среди тех, кто поддерживает локдаун, треть не считает его эффективным. Больше высказываются в пользу этой инициативы старшие, женщины и те, кто боится заболеть”, – подчеркивают социологи.

В ходе социологического исследования были опрошены 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.