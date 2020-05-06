Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире программы “Завтрак с 1+1″.
Он пояснил, что такое решение – одно из инноваций для поддержки компаний, которые хотели бы поставлять свою продукцию на экспорт.
” В полномочиях МИД есть две вещи: помогать украинским экспортерам продвигать их товары на внешние рынки и привлекать инвестиции из-за рубежа… Мы делаем несколько новаций, например, бизнес сможет летать с министром иностранных дел в командировку за границу, чтобы заручиться политической поддержкой”, – сказал Кулеба.
Кулеба пояснил, как это будет происходить. МИД будет анонсировать визит министра в ту или иную страну. Определенная украинская компания, которая является членом Совета экспортеров и интересуется рынком данной страны, сможет подать заявку и присоединиться к визиту.
“Они делают заявки, мы смотрим, где реально можем помочь. Если нужно, то человек может полететь, и мы организуем соответствующие встречи”, – добавил министр.
Кулеба уверяет, что при этом процедура отбора представителей бизнеса, которые смогут полететь за границу, будет прозрачной – лоббизма не будет.
- Напомним, ранее Украина временно запретила своим гражданам выезд за границу на сезонные работы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что страны Евросоюза присылают запросы на отправку сезонных работников, отметив, что власти нашей страны руководствуются “прежде всего соображениями безопасности и здоровья наших граждан”. Кулеба выразил мнение, что на фоне пандемии “пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной степенью интенсивности”.
- Как рассказал #Буквам юрист Владимир Владимиров, запрет на выезд украинских заробитчан на сезонные работы в страны Евросоюза является незаконным.