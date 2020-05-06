Представителям бизнеса позволят летать за границу (пока запрещено международное авиасообщение) вместе с главой Министерства иностранных дел с целью открытия новых рынков.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире программы “Завтрак с 1+1″.

Он пояснил, что такое решение – одно из инноваций для поддержки компаний, которые хотели бы поставлять свою продукцию на экспорт.

” В полномочиях МИД есть две вещи: помогать украинским экспортерам продвигать их товары на внешние рынки и привлекать инвестиции из-за рубежа… Мы делаем несколько новаций, например, бизнес сможет летать с министром иностранных дел в командировку за границу, чтобы заручиться политической поддержкой”, – сказал Кулеба.

Кулеба пояснил, как это будет происходить. МИД будет анонсировать визит министра в ту или иную страну. Определенная украинская компания, которая является членом Совета экспортеров и интересуется рынком данной страны, сможет подать заявку и присоединиться к визиту.

“Они делают заявки, мы смотрим, где реально можем помочь. Если нужно, то человек может полететь, и мы организуем соответствующие встречи”, – добавил министр.

Кулеба уверяет, что при этом процедура отбора представителей бизнеса, которые смогут полететь за границу, будет прозрачной – лоббизма не будет.