Бизнес выводит деньги из Китая из-за пандемии — мировая пресса

Бизнесмены из стран с сильнейшими экономиками мира, как США, Великобритания и Япония, намерены вывести свои производства из Китая в связи с пандемией, а СМИ прогнозируют начало конца "китайского чуда".

#Буквы собрали, что об этом пишет мировая пресса.

Япония

Как сообщает американский ежемесячный редакторский журнал National Review, на фоне пандемии заводы в Китае были закрыты, что привело к сокращения объемов импорта Японии из этой страны почти на 50%. Японско-китайские отношения ухудшились, что привело, в частности, к тому, что первый за 10 лет государственный визит китайского президента Си Цзиньпина в Японию был отменен.

По информации общенациональной газеты Японии Nikkei, в тот же день, когда было официально объявлено об отмене визита китайского лидера, правительство Японии провело заседание Совета по инвестициям в будущее, в который входят крупнейшие экономические игроки страны.

В ходе встрече премьер-министр Японии Синдзо Абэ, председатель совета, объявил о переходе к новой политике — “Отход от Китая” — которая направлена на отход от экономической зависимости Японии от китайского производства.

Теперь японское правительство намерено выделить 2,2 млрд долларов национальным производителям для того, чтобы стимулировать их вывести свое производство из Китая, и 216 млн долларов, чтобы помочь этим компаниям перевести производство в другие страны.

Стремление Японии построить экономику, которая будет менее зависима от одной страны, чтобы избежать сбоев в цепочке поставок в будущем, как отмечает Nikkei, уже вызвало панику в правительственном квартале Пекина.

“В настоящее время существуют серьезные опасения по поводу выхода иностранных компаний из Китая. О чем конкретно говорилось, так это о пункте в чрезвычайном экономическом пакете Японии, который поощряет (и финансирует) восстановление цепочек поставок”, — отметил китайский источник издания.

США

Аналогичные процессы происходят и в Белом доме. Председатель национального экономического совета Белого дома, Ларри Кудлоу, выразил намерение начать разработку плана покрытия убытков компаний, которые будут выводить производства с территории КНР.

Американский деловой журнал Forbes информирует, что в тот же день, когда Япония объявила, что потратит свыше 2,2 миллиарда долларов на то, чтобы вывести свои корпорации из Китая, Кудлоу заявил, что США должны “оплачивать транспортные расходы” каждой американской компании, которая хочет выйти из Китая.

“Я бы сказал, что 100% немедленных расходов по всем направлениям на оборудование, интеллектуальную собственность, конструкции, ремонт… Другими словами, если бы у нас было 100% немедленных расходов, мы буквально оплатили бы текущие расходы американских компаний”, — сказал Кудлоу в эфире FOX Business Network.

У большинства американских компаний, производства которых базируются в Китае, нет собственной сборочной линии. Чтобы вернуть цепочку поставок в Соединенные Штаты, в большинстве случаев потребуются огромные капитальные затраты — целые новые заводы или дополнения к уже существующим.

Несмотря на это, СМИ прогнозируют, что вскоре Китай перестанет быть дешевым мировым производителем.

“Коронавирус — это лебединая песня Китая. Это не может быть недорогим мировым производителем. Эти дни подходят к концу. Если Трамп выиграет переизбрание, это только ускорит этот процесс, так как компании будут бояться того, что произойдет, если вторая фаза торговой сделки потерпит неудачу”, — отметил обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.

Если США и Япония, крупнейшая в мире и третья по величине экономика соответственно, отойдут от Китая, это окажет огромное влияние на вторую по величине экономику мира — Китай. Однако намерения отойти от Китая демонстрируют не только эти страны, но и Европейский союз и Великобритания.

Великобритания

О пересмотре правил ведения бизнеса с Китаем накануне заговорил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, который заменял премьер-министра Бориса Джонса, заболевшего коронавирусом, сообщает Sky News.

Рааб заявил, что “несомненно” после кризиса с COVID-19 больше не будет “обычных дел” с Китаем. Также министр отметил, что необходимо провести “глубокое погружение” в анализ того, как вирус возник, распространился в Китае и за его пределами и почему его распространение не было остановлено ранее.

Европейский союз

Сценарии вывода бизнеса из Китая активно обсуждаются и в Европейском Союзе, отмечает англоязычная газета Гонконга South China Morning Post.

По данным совместного исследования, проведенного Немецкой торговой палатой в Китае и Торговой палатой Европейского союза в Китае, вспышка сильно ударила по иностранным предприятиям. В результате сбоев почти половина европейских фирм, участвующих в опросе, ожидали, что выручка в первой половине 2020 года снизится более чем на 20%, и планировали снизить свои целевые показатели на весь год.

Предприниматели жалуются на препятствия со стороны китайских властей в восстановлении производств, и сейчас призывают Пекин исправить ситуацию.

Фирмы заявили, что правила в разных регионах и на разных уровнях государственного управления, которые менялись во время пандемии, замедлили возобновление производства. Респонденты отметили, что необходимы такие финансовые льготы, как снижение арендной платы, компенсация заработной платы и налоговые льготы, а также унифицированные правила и прозрачная коммуникация со стороны китайских властей.

“Срочно требуется возврат к стабильности, и меры поддержки должны быть немедленно развернуты”, — говорится в отчете об исследовании.