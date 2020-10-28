Об этом он написал в Facebook.

По его словам, он назначен “с полномочиями” единого голоса “по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины”.

“Имею возможность сообщить, что решением главы делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Кравчука (президента Украины в 1991-94 гг), меня назначили советником делегации по информационной политике”, – написал он.

Журналистка издания “Новое время” Ирина Ромалийская написала в Facebook, что “это тот самый Арестович, который после начала войны несколько лет врал журналистам, выдавая себя за “военного эксперта”. А потом признался в этом.

Она обнародовала выписку из его тогдашних откровений:

“Я – не патриот. Причем, не только Украины, а и любого национального государства, как такового. Я “патриот 5-го проекта”, проекта объединенной Земли в духе Тейяра де Шардена и Вернадского, Жана Фреско. Из современных деятелей мне ближе всего Маск, человек, наиболее последовательно и активно проводящий в жизнь проект перестройки социосистемы “Человечество” в полиглобальное измерение. Поэтому “Киборгам”, я по-прежнему предпочитаю “Через тернии к звездам”. На вопросы восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, побед и поражений, становления наций, языка/-ов, закрытия исторических ран, я смотрю, как солдат на вошь. Мне на них плевать слюной с высокой вышки ноосферизма. Я даже признаю их важность, просто мне неинтересно. Именно поэтому, я возвращаюсь на тот язык, на котором мне удобнее говорить”.

“Мне вот интересно, любые интервью с ним нужно будет начинать с вопроса: “Намерены ли вы сейчас врать “? Скажите мне, пожалуйста, что он просто снова врет и никуда его не назначили”, – спрашивает журналистка.

Медиаэксперт, экс-заместитель министра информационной политики Украины (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин на своей странице в Facebook написал, что Арестович в делегации ТКГ это хорошо.

“Уважаемые граждане! Не отвлекайтесь на детали! Все идет по заранее разработанному плану! Update: Арестович в делегации это хорошо. Это не стеб. Я считаю, что в этом есть перспективы”, – отметил Золотухин.

Алексей Арестович – украинский военный обозреватель, политический обозреватель, актер, блогер. Проводит психологические семинары и тренинги. Был актером в Киевском театре-студии “Черный квадрат”, играл в театре “Черный квадрат”. Также снимался в эпизодических ролях в 13 российских и украинских лентах, в частности “Возвращение Мухтара” и “Брат за брата – 2”.