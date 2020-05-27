Сегодня, 27 мая, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств в Золотом на Донбассе.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

“Вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое из стрелкового оружия. Такие провокации в очередной раз свидетельствуют, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей”, — отметили в штабе.

Кроме того, вооруженные формирования в течение дня 2 раза обстреляли позиции Объединенных сил:

неподалеку Новотроицкого из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Новолуганского из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.

Подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь из имеющихся средств для прекращения агрессивных действий противника.

Погибших и пострадавших в результате обстрелов нет.