Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
“Вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №2 Золотое из стрелкового оружия. Такие провокации в очередной раз свидетельствуют, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей”, — отметили в штабе.
Кроме того, вооруженные формирования в течение дня 2 раза обстреляли позиции Объединенных сил:
- неподалеку Новотроицкого из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Новолуганского из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм.
Подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь из имеющихся средств для прекращения агрессивных действий противника.
Погибших и пострадавших в результате обстрелов нет.
- Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что боевики на Донбассе привели в полную боевую готовность свои войска.
- 26 мая на Донбассе в результате обстрела боевиков погиб 24-летний младший сержант Виталий Лимборский.