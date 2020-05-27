Covid-19 Украина

обновлено 27.05.2020 в 15:01

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Вчера на Донбассе от вражеской пули погиб младший сержант Виталий Лимборский

На Донбассе в результате обстрела боевиков вчера погиб 24-летний младший сержант Виталий Лимборский.

Среда, 27 мая 2020, 16:22

Младший сержант Виталий Лимборский/Фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Об этом сообщили в пресс-службе 28-й отдельной механизированной бригады им. “Рыцарей зимнего похода” в Facebook.

Отмечается, что военный погиб в результате попадания вражеской пули в голову.

“Вчера, около 19:45, в результате попадания в голову вражеской пули, защищая Украину, погиб младший сержант Виталий Лимборский. Ему было 24 года”, – говорится в сообщении.

Ранее в штабе ООС сообщали, что 26 мая, в Донецкой области один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил несовместимые с жизнью ранения.

 

Теги: Война на Донбассе, обстрелы боевиков, Донбас

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