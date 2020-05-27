Вчера на Донбассе от вражеской пули погиб младший сержант Виталий Лимборский

Об этом сообщили в пресс-службе 28-й отдельной механизированной бригады им. “Рыцарей зимнего похода” в Facebook.
Отмечается, что военный погиб в результате попадания вражеской пули в голову.
“Вчера, около 19:45, в результате попадания в голову вражеской пули, защищая Украину, погиб младший сержант Виталий Лимборский. Ему было 24 года”, – говорится в сообщении.
Ранее в штабе ООС сообщали, что 26 мая, в Донецкой области один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил несовместимые с жизнью ранения.
- В Министерстве обороны Украины сообщили, что боевики на Донбассе привели в полную боевую готовность свои войска.