Вчера на Донбассе от вражеской пули погиб младший сержант Виталий Лимборский

На Донбассе в результате обстрела боевиков вчера погиб 24-летний младший сержант Виталий Лимборский.

Об этом сообщили в пресс-службе 28-й отдельной механизированной бригады им. “Рыцарей зимнего похода” в Facebook.

Отмечается, что военный погиб в результате попадания вражеской пули в голову.

“Вчера, около 19:45, в результате попадания в голову вражеской пули, защищая Украину, погиб младший сержант Виталий Лимборский. Ему было 24 года”, – говорится в сообщении.

Ранее в штабе ООС сообщали, что 26 мая, в Донецкой области один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил несовместимые с жизнью ранения.