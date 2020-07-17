Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.
Уточняется, что раненый украинский военный находится в “серой зоне” около населенного пункта Зайцево уже несколько дней.
При этом сегодня, 17 июля, договоренности по поиску военного не удалось достигнуть по ходу переговоров через миссию ОБСЕ в Украине.
“Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия”, – сказано в сообщении.
При этом украинская сторона хочет провести самостоятельный поиск, который будут осуществлять поисковой группой “Эвакуация 200” из восьми человек, среди которых будут медик и сапер. Члены группы должны быть безоружными, а также должны быть одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты.
- Всего за сутки 13 июля боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего трое украинских военных погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирования.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе содержит признаки военного преступления.