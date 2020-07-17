Российские боевики на Донбассе до сих пор не дают возможности провести в "серой зоне" поиски раненого украинского военного.

Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Уточняется, что раненый украинский военный находится в “серой зоне” около населенного пункта Зайцево уже несколько дней.

При этом сегодня, 17 июля, договоренности по поиску военного не удалось достигнуть по ходу переговоров через миссию ОБСЕ в Украине.

“Враг постоянно безосновательно не дает проводить поисковые мероприятия”, – сказано в сообщении.

При этом украинская сторона хочет провести самостоятельный поиск, который будут осуществлять поисковой группой “Эвакуация 200” из восьми человек, среди которых будут медик и сапер. Члены группы должны быть безоружными, а также должны быть одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты.