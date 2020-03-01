Боевики 1 марта около населенного пункта Нижнетеплое применили противотанковый ракетный комплекс против автомобиля с украинскими военными, которые везли продукты к своим позициям.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В результате один боец погиб, двое получили ранения, еще двое — боевые поражения.

Там уточнили, что всех раненых и пораженных военных доставили в стационарные медицинские учреждения и предоставили им квалифицированную медицинскую помощь.

“Учитывая то, что расстояние до украинских военных составляло около 3 тыс. 500 метров, вполне вероятно, что прицельный огонь на поражение по нему вел подготовленный оператор-наводчик ПТРК вооруженных сил Российской Федерации, а не спеша обученный вчерашний гражданский человек”, — считают в штабе.

В штабе также сообщили, что 1 марта на Донбассе погиб один украинский военный, трое — получили ранения и еще трое — боевое поражение. Боевики 5 раз открывали огонь.