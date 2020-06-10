По состоянию на сегодняшний день в больницах Киева с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента. Это наибольшее количество с начала вспышки в столице.

Об этом рассказал сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

“Сегодня в больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента. Это – наибольшее количество госпитализированных больных за весь период пандемии. Из них 9 детей. 56 человек – в тяжелом состоянии. Пятеро – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также в больницах – 84 больных с подозрением на коронавирус. В частности, 8 детей”, – отметил Кличко.

По его словам, в Киеве наблюдается также большое количество больных с пневмониями.

“408 пациентов лечатся сегодня в стационарах столичных медучреждений. Только за минувшие сутки госпитализировали 63 человека с заболеванием пневмонией”, – заявил мэр.

Кличко также проинформировал, что количество жителей столицы, у которых подтвердили заражение COVID-19, за сутки увеличилось на 57 человек. Среди них четверо медиков.

“Один случай за минувшие сутки – летальный. Всего за период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 80 человек. На сегодняшний день в столице уже 3580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – рассказал он.

Среди новых заболевших:

• 30 женщин в возрасте от 26 до 78 лет;

• 23 мужчины от 18 до 72 лет;

• девочка 15 лет, а также трое мальчиков – одному меньше месяца, двум другим 15 и 17 лет.

Выздоровели за сутки 60 человек. Всего коронавирус преодолели 985 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили: в Подольском районе столицы – 18; Деснянском – 10, в Днепровском – 9 случаев.

(На видео – с 2:00 и 4:40)