Об этом рассказал сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
“Сегодня в больницах столицы с диагнозом коронавирус находятся 223 пациента. Это – наибольшее количество госпитализированных больных за весь период пандемии. Из них 9 детей. 56 человек – в тяжелом состоянии. Пятеро – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также в больницах – 84 больных с подозрением на коронавирус. В частности, 8 детей”, – отметил Кличко.
По его словам, в Киеве наблюдается также большое количество больных с пневмониями.
“408 пациентов лечатся сегодня в стационарах столичных медучреждений. Только за минувшие сутки госпитализировали 63 человека с заболеванием пневмонией”, – заявил мэр.
Кличко также проинформировал, что количество жителей столицы, у которых подтвердили заражение COVID-19, за сутки увеличилось на 57 человек. Среди них четверо медиков.
“Один случай за минувшие сутки – летальный. Всего за период пандемии от коронавируса в Киеве умерли 80 человек. На сегодняшний день в столице уже 3580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – рассказал он.
Среди новых заболевших:
• 30 женщин в возрасте от 26 до 78 лет;
• 23 мужчины от 18 до 72 лет;
• девочка 15 лет, а также трое мальчиков – одному меньше месяца, двум другим 15 и 17 лет.
Выздоровели за сутки 60 человек. Всего коронавирус преодолели 985 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили: в Подольском районе столицы – 18; Деснянском – 10, в Днепровском – 9 случаев.
(На видео – с 2:00 и 4:40)
- Виталий Кличко сообщил, что Киев пока не может перейти к следующим этапам ослабления карантинных ограничений. Более того, карантин могут усилить.
- Ранее власти Киева определили условия, при которых в столице придется ужесточить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Отмечалось, что это произойдет: если общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней составит более 24 человек на 100 тысяч населения столицы; если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, превысит 75 %.