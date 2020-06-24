Экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в мемуарах описал свои впечатления от военного парада в Киеве в 2018 году.

Об этом речь в книге Болтона “Комната, где это произошло”.

Он отметил, что в 2018 году впервые прилетел в Украину. Его пригласили на празднование Дня независимости. По этому поводу в тот день в Киеве состоялся военный парад.

Годом ранее, в 2017 году, на аналогичную церемонию в Киев приезжал тогдашний министр обороны США Джим Маттис.

“Я стоял на возвышении вместе с президентом Петром Поршенко и восемью или десятью членами его правительства… Несмотря на то, что парад напоминал первомайское торжество на красной площади Москвы во времена Холодной войны, политически он был совершенно другим…”, – описал Болтон.

Он поделился, что во время личного разговора обсудил с Порошенко вопросы политической безопасности Украины, а также способы защититься от России в военном плане.

“Мы обсудили политику безопасности Украины, особенно относительно России и различных угроз, которые она несет не только в военном плане, но также попытки Москвы сорвать выборы в Украине в 2019 году”, – вспомнил Болтон.

Он высказал мнение, что, если бы в 2008 году Украина получила перспективу членства в НАТО, Россия бы не осмелилась на военную агрессию.

“Украина находится под интенсивным московским политическим и экономическим влиянием. В 2014 году Москва организовала нелегетимную аннексию Крыма после военного вмешательства. Это первое после 1945 года изменение европейских границ с помощью военной силы. Московские войска остались по всей территории Донбасса на востоке Украины, поддерживая и фактически руководя там сепаратистскими силами… Это доказывает, что через отказ вовремя принять Украину в НАТО эта большая, критично важная страна, осталась уязвимой усилиям Путина возродить московскую гегемонию на территории бывшего СССР”, – сделал акцент Болтон.