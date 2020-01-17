Об этом свидетельствуют основные положения законопроекта.
В презентации документа отмечается, что распространитель массовой информации – физическое или юридическое лицо, в том числе субъект в сфере медиа, который создает или собирает и распространяет массовую информацию. А массовая информация – это любая информация, доступна для неограниченного или неопределенного круга лиц или к которой можно получить доступ любому лицу с любого места и в любое время по собственному выбору, в том числе по соглашению или разрешению распространителя такой информации.
Подчеркивается, что распространители массовой информации обязаны будут размещать собственные идентификационные данные в доступном для получателей информации месте (на главной странице своего веб-сайта или начале собственной веб-страницы, в разделе информации о владельце аккаунта на платформе общего доступа к информации или сервисах обмена мгновенными сообщениями, в других доступных для получателя информации местах).
Кроме того, поставщики услуг хостинга, провайдеры платформ общего доступа к информации и провайдеры сервисов обмена мгновенными сообщениями, с помощью которых возможно распространение массовой информации на территории Украины будут обязаны иметь представительство или дочернюю компанию в Украине и размещать собственные идентификационные данные, предусмотренные этой статьей.
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, представляя свой проект закона о дезинформации, также рассказал о пункте уголовной ответственности, которая предусмотрена для “фабрик ботов”.
В декабре Владимир Бородянский сообщил, что законопроект о дезинформации уже на финальной стадии разработки.
- Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступил за введение в Украине ответственности (в том числе уголовной) для журналистов за разглашение недостоверной или манипулятивной информации.
- Позднее Бородянский объяснил, каковы по его мнению критерии дезинформации и сообщил, что многие нормы закона о медиа и борьбе с дезинформацией будут действовать до тех пор, пока часть Украины остается временно оккупированной.