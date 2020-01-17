В законопроекте о дезинформации министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского предполагается, что распространители массовой информации будут обязаны размещать собственные идентификационные данные в доступном для получателей информации месте.

Об этом свидетельствуют основные положения законопроекта.

В презентации документа отмечается, что распространитель массовой информации – физическое или юридическое лицо, в том числе субъект в сфере медиа, который создает или собирает и распространяет массовую информацию. А массовая информация – это любая информация, доступна для неограниченного или неопределенного круга лиц или к которой можно получить доступ любому лицу с любого места и в любое время по собственному выбору, в том числе по соглашению или разрешению распространителя такой информации.

Подчеркивается, что распространители массовой информации обязаны будут размещать собственные идентификационные данные в доступном для получателей информации месте (на главной странице своего веб-сайта или начале собственной веб-страницы, в разделе информации о владельце аккаунта на платформе общего доступа к информации или сервисах обмена мгновенными сообщениями, в других доступных для получателя информации местах).

Кроме того, поставщики услуг хостинга, провайдеры платформ общего доступа к информации и провайдеры сервисов обмена мгновенными сообщениями, с помощью которых возможно распространение массовой информации на территории Украины будут обязаны иметь представительство или дочернюю компанию в Украине и размещать собственные идентификационные данные, предусмотренные этой статьей.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, представляя свой проект закона о дезинформации, также рассказал о пункте уголовной ответственности, которая предусмотрена для “фабрик ботов”.

В декабре Владимир Бородянский сообщил, что законопроект о дезинформации уже на финальной стадии разработки.