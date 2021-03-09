Об этом рассказывают #Буквы.

Когда: в 22:00 по Киеву.

Где: Дортмунд, стадион “Вестфален”.

Главный арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция).

Телетрансляция: “Футбол 2”.

Ориентировочные составы:

“Боруссия Д”: Бюрки – Менье, Джан, Хуммельс, Шульц – Дилейни, Беллингем, Дауд – Ройс, Азар – Холанд

“Севилья”: Буну – Навас, Кунде, Карлос, Акунья – Хордан, Фернандо – Окампос, Ракитич, Гомес – Эн-Несири

Травмированы: Аксель Витсель, Марсель Шмельцер, Джейдон Санчо, Мануэль Аканджи (?), Рафаэл Геррейру (?), Джованни Рейна (?) – Алейш Видаль, Яссин Буну (?), Жюль Кунде (?).