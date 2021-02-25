Про це розповідають #Букви.
Де: місто Брюгге, стадіон “Ян Брейдел”.
Коли: 22:00 за Києвом.
Де дивитися онлайн-трансляцію: “Футбол 2”, сервіс MEGOGO.
Головний арбітр: Срджан Йованович (Сербія).
Орієнтовні склади на матч “Динамо” – “Брюгге”:
“Динамо”: Бущан – Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, де Пена – Бєсєдін.
“Брюгге”: Міньйоле – Мата, Коссуну, Мехеле, Соболь – Баланта, Дірар, Вормер – Чонг, Дост, Окереке.
Травмовані: Ланг, Міньоле, де Кателаре (під питанням), Ванакен, Мітровіч, Денсвіл, Рітс – Вербіч, Бурда, Белуце.
Дискваліфіковані: немає.
https://www.youtube.com/watch?v=3DBVH8VGm6g&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB1%2C2%2C3
- Сьогодні, 25 лютого, у Києві на НСК “Олімпійський” відбудеться матч між футбольними клубами “Шахтар” (Донецьк) та “Маккабі” (Тель-Авів).