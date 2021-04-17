Про це заявив міністр навколишнього середовища Бразилії Рікардо Саллес, повідомляє ВВС.
Якщо країна отримуватиме таку допомогу, то зможе досягти нульових викидів на десять років раніше.
В Бразилії кліматична криза. Вона посилилася з того часу, як президентом країни став Жаїр Болсонару два роки тому. До прикладу, лідер країни схвалює видобуток корисних копалин в найбільшому тропічному лісі Амазонії.
За словами міністра, з бюджету виділили 1 мільярд доларів, аби до 2030 року досягнути нульового рівня незаконної вирубки лісу. Третину коштів використають для вербування агентів з охорони навколишнього середовища. Залишок використають для інвестицій в розвиток Амазонії. При цьому, віцепрезидент Хамілтон Мура сказав, що Бразилія поставила перед собою мету скоротити незаконну вирубку лісів на 15-20% в рік, щоб ліквідувати її до 2030 року.
Саллес розраховує, що вдасться знайти потрібні кошти до віртуального кліматичного саміту в США. Наразі уряд Бразилії намагається отримати фінансову допомогу від США в обмін на захист Амазонії.
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