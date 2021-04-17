Аби досягнути нульових викидів в атмосферу до 2050 року, Бразилії потрібно по 10 мільярдів доларів іноземної допомоги щороку.

Про це заявив міністр навколишнього середовища Бразилії Рікардо Саллес, повідомляє ВВС.

Якщо країна отримуватиме таку допомогу, то зможе досягти нульових викидів на десять років раніше.

В Бразилії кліматична криза. Вона посилилася з того часу, як президентом країни став Жаїр Болсонару два роки тому. До прикладу, лідер країни схвалює видобуток корисних копалин в найбільшому тропічному лісі Амазонії.

За словами міністра, з бюджету виділили 1 мільярд доларів, аби до 2030 року досягнути нульового рівня незаконної вирубки лісу. Третину коштів використають для вербування агентів з охорони навколишнього середовища. Залишок використають для інвестицій в розвиток Амазонії. При цьому, віцепрезидент Хамілтон Мура сказав, що Бразилія поставила перед собою мету скоротити незаконну вирубку лісів на 15-20% в рік, щоб ліквідувати її до 2030 року.

Саллес розраховує, що вдасться знайти потрібні кошти до віртуального кліматичного саміту в США. Наразі уряд Бразилії намагається отримати фінансову допомогу від США в обмін на захист Амазонії.

Викиди вуглекислого газу на планеті в 2020 році скоротилися на рекордні 7%. Досягти такого показника вдалося за допомогою загальнонаціональних локдаунів, коли не працювали підприємства, а рух різних видів транспорту було максимально знижено.