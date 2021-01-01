Для миллионов людей Новый год - это повод забыть обо всех проблемах, уделить время родным и друзьям. Традиционно, одни выбирают празднование в кругу семьи, а другие - устраивают шумные вечеринки. И, конечно, каждый сам выбирает, как встречать Новый год, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

#Буквы рассказывают, как встретил 2021 бывший нардеп и член наблюдательного совета государственного акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко.

Похоже, Лещенко был не готов отменить свои планы на новогоднюю ночь из-за карантина. Да и, собственно, не отменил. Поэтому он посетил новогоднюю вечеринку в компании своей жены – диджеем Анастасии Топольской, которая не только отдохнула, но и успела поработать.

Так, пара встретила 2021 год в одесском ночном клубе PORT. Лещенко в Instagram активно делился фото и видео с празднования.

На видео четко видно, что в клубе собралось много людей. Они танцевали под диджей-сет Топольской и весело проводили время, но совсем забыли о дистанции и защитных масках.

А вот и сам Лещенко поднимает бокал игристого. Интересно, что он даже забыл снять наушники, то ли из-за невероятной занятости, то ли музыка ему не понравилась и он решил включить свою.

Несмотря на несоблюдение карантинных мероприятий, фото Лещенко довольно сдержанные, чего не скажешь о его жене. Диджей позирует на фото в эпатажном образе в компании подруги и гигантской бутылки водки, которая прикрывает ее интимные места. Очевидно, праздник удался.

Напомним, что экс-народный депутат Сергей Лещенко и владелец компании “Укрбуд” Максим Микитась сообщили об угрозах в адрес своих семей. Сергею Лещенко пришло сообщение с угрозами в адрес жены и ребенка.