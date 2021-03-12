Об этом сообщает американский телеканал CNN.
В рамках предыдущего сотрудничества музыканта и бренда в октябре прошлого года были выпущены сабо насыщенной желтой расцветки (в основу легла модель Classic Clog). Это сотрудничество способствовало рекордным продажам обуви Crocs.
В рамках новой коллаборации классические сабо выполнены в лавандовом цвете, на ремешке нанесен логотип бренда.
Сабо можно будет кастомизировать (персонализировать) с помощью накладных “джиббитсов” (элементов, которые можно крепить к “кроксам”, – ред.).
“Джиббитсами” стали Теодор и другие мультяшные персонажи собственного бренда певца Drew House, информирует издание HYPEBEAST.
Кроме того, в коллекцию входят белые носки от того же бренда Drew House.
“Кроксы с носками — определенно ход. Они удобные, модные, и, что самое главное, забавно привносить свой собственный стиль в то, как вы их носите. Это был настоящий взрыв — воплотить в жизнь коллаборацию с Crocs”, – отметил Бибер.
Комплект сабо и носков будет доступен по цене 69,99 долларов на веб-сайте Drew House в США и Китае с понедельника, 15 марта.
Днем позже, 16 марта, они появятся в интернет-магазинах Crocs в США, Европе и Азии.
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Как отмечает CNN, 2020 год стал рекордным для Crocs: возможно, поскольку во время глобальной пандемии комфорт превалировал над эстетикой. Компания сообщила о продажах в 1,4 млрд долларов за год (что на 12% больше, чем в 2019 году).
Джастин Бибер – не единственная знаменитость, с кем сотрудничала компания. Среди других известных людей – американский рэп-исполнитель Post Malone, индийская актриса и фотомодель Приянка Чопра и другие.
СПРАВКА. Crocs, Inc. – американская компания, базирующаяся в Колорадо, которая занимается дистрибуцией и изготовлением обуви.
Crocs был основан Линдоном Хансоном и Джорджем Бедекером-младшим для производства сабо. Первая модель, выпущенная Crocs, The Beach, была представлена в 2002 году (была распродана партия из 200 пар). C тех пор продано десятки миллионов пар сабо.
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